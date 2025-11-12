Viant Technology A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Viant Technology A hat sich am 10.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

In Sachen EPS wurden 0,06 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Viant Technology A 0,090 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite standen 85,6 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 79,9 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at