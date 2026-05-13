Viant Technology A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Viant Technology A präsentierte am 11.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,03 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Viant Technology A -0,070 USD je Aktie generiert.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 25,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 88,5 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 70,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at