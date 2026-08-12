Viant Technology A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Viant Technology A präsentierte am 10.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS lag bei -0,03 USD. Ein Jahr zuvor waren 0,020 USD je Aktie erzielt worden.

Viant Technology A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 104,3 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 33,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 77,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at