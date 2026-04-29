Boeing Aktie
WKN: 850471 / ISIN: US0970231058
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29.04.2026 22:15:00
ViaSat-3 F3 Satellite Successfully Launches from Kennedy Space Center
- Boeing mission controllers confirmed the satellite is healthy as it continues the next phase of its journey to geostationary orbit (22,000 mi from Earth’s surface)Weiter zum vollständigen Artikel bei The Boeing Co.
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Nachrichten zu Boeing Co.
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