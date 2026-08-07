ViaSat: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

ViaSat hat am 04.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,38 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,430 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat ViaSat mit einem Umsatz von insgesamt 1,16 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,17 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 1,24 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at