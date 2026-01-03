ViaSat Aktie
WKN: 908189 / ISIN: US92552V1008
|
03.01.2026 19:15:23
Viasat CEO Sells 200,000 Shares for $7.0 Million. Should investors worry?
On Dec. 15, 2025, Mark D. Dankberg, Chairman and CEO of Viasat (NASDAQ:VSAT), executed the open-market sale of 200,000 shares, valued at approximately $7.0 million, through indirect trust holdings according to the SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($35.09); post-transaction value based on Dec. 15, 2025 market close.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu ViaSat Inc.mehr Nachrichten
|
06.11.25
|Ausblick: ViaSat öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
05.08.25
|Ausblick: ViaSat zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)