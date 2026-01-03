ViaSat Aktie

WKN: 908189 / ISIN: US92552V1008

Viasat CEO Sells 200,000 Shares for $7.0 Million. Should investors worry?

On Dec. 15, 2025, Mark D. Dankberg, Chairman and CEO of Viasat (NASDAQ:VSAT), executed the open-market sale of 200,000 shares, valued at approximately $7.0 million, through indirect trust holdings according to the SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($35.09); post-transaction value based on Dec. 15, 2025 market close.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
