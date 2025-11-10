|
ViaSat informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
ViaSat hat am 07.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,45 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,070 USD erwirtschaftet worden.
Der Umsatz wurde auf 1,14 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,12 Milliarden USD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
