ViaSat Aktie
WKN: 908189 / ISIN: US92552V1008
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05.11.2026 23:44:44
Viasat Q2 Net Loss Widens, Revenue Rises 3%
(RTTNews) - Viasat, Inc. (VSAT), a communications and satellite services provider, on Thursday reported a wider loss for the second quarter.
The company reported a net loss attributable to Viasat of $128.7 million, or $1.15 per share, compared with a net loss of $61.4 million, or $0.55 per share, in the prior-year quarter.
Revenue increased 3 percent to $1.18 billion from $1.14 billion a year earlier. DAT revenue grew 20 percent to $365 million, while Communication Services revenue declined 3 percent to $815 million.
For fiscal 2027, the company continues to expect mid-single-digit revenue growth but now anticipates adjusted EBITDA to be approximately flat year over year.
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