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07.08.2026 06:31:29
Viavi Solutions: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Viavi Solutions hat am 05.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS lag bei 0,13 USD. Im letzten Jahr hatte Viavi Solutions einen Gewinn von 0,040 USD je Aktie eingefahren.
Der Umsatz wurde auf 443,1 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 290,5 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,130 USD beziffert. Im Vorjahr waren 0,150 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Viavi Solutions 1,52 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 40,03 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 1,08 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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