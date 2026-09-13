Viavi Solutions Aktie

Viavi Solutions für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14XLZ / ISIN: US9255501051

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
13.09.2026 14:00:01

Viavi Solutions EVP Paul McNab Sells 11,032 Shares for $429,917

Paul McNab, EVP, Chief Mktg & Stgy Officer of Viavi Solutions Inc. (NASDAQ:VIAV), sold 11,032 shares of common stock on Sept. 11, 2026, according to an SEC Form 4 filing.

Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($38.97); post-transaction value based on Sept. 11, 2026, market close ($38.75).

Viavi Solutions is a $9.6 billion market capitalization provider of network testing and assurance solutions serving the global telecommunications and infrastructure sectors. With $1.5 billion in TTM revenue and 4,100 employees based in Chandler, Arizona, the company maintains a diversified customer base spanning service providers, equipment manufacturers, and government agencies. The company's multi-segment operating model and focus on network infrastructure assurance position it as a critical enabler of digital connectivity across telecommunications and enterprise networks.

Continue reading

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Viavi Solutions Inc

mehr Nachrichten

Analysen zu Viavi Solutions Inc

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Viavi Solutions Inc 33,29 3,71% Viavi Solutions Inc

Letzte Top-Ranking Nachrichten

14:49 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 37
13:54 Gold, Öl & Co. in KW 37: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
12.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
12.09.26 KW 37: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
11.09.26 KW 37: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

US-Inflationsdaten im Fokus: Dow schließt stärker -- ATX geht nach Rekord fester ins Wochenende -- DAX beendet Handel mit Gewinnen -- Asiens Börsen letztlich schwach
Der heimische sowie der deutsche Markt legten im Freitagshandel zu. An der Wall Street waren grüne Vorzeichen zu sehen. Die Börsen in Asien zeigten sich am Freitag in Rot.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen