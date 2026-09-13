Viavi Solutions Aktie
WKN DE: A14XLZ / ISIN: US9255501051
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13.09.2026 14:00:01
Viavi Solutions EVP Paul McNab Sells 11,032 Shares for $429,917
Paul McNab, EVP, Chief Mktg & Stgy Officer of Viavi Solutions Inc. (NASDAQ:VIAV), sold 11,032 shares of common stock on Sept. 11, 2026, according to an SEC Form 4 filing.
Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($38.97); post-transaction value based on Sept. 11, 2026, market close ($38.75).
Viavi Solutions is a $9.6 billion market capitalization provider of network testing and assurance solutions serving the global telecommunications and infrastructure sectors. With $1.5 billion in TTM revenue and 4,100 employees based in Chandler, Arizona, the company maintains a diversified customer base spanning service providers, equipment manufacturers, and government agencies. The company's multi-segment operating model and focus on network infrastructure assurance position it as a critical enabler of digital connectivity across telecommunications and enterprise networks.
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