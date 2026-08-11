Viavi Solutions Aktie

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WKN DE: A14XLZ / ISIN: US9255501051

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11.08.2026 19:00:01

Viavi Solutions EVP Sells 1,595 Shares for $60,000

Paul McNab, EVP, Chief Mktg & Stgy Officer, sold 1,595 shares of Viavi Solutions Inc. (NASDAQ:VIAV) on August 10, 2026. SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($37.37); post-transaction value based on August 10, 2026 market close ($37.20).Viavi Solutions is a $8.7 billion market capitalization provider of critical network infrastructure solutions serving the global telecommunications and enterprise markets. The company has demonstrated significant momentum with a one-year share price appreciation of 240.35%, reflecting investor confidence in its positioning within the expanding network testing and assurance market. With 3,600 employees and TTM revenues of $1.5 billion, Viavi maintains a diversified customer base spanning service providers, equipment manufacturers, and government entities, positioning itself as an essential partner in network modernization and 5G deployment initiatives.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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