Viavi Solutions hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Viavi Solutions hat am 28.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,21 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,040 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Viavi Solutions im vergangenen Quartal 369,3 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 36,37 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Viavi Solutions 270,8 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at