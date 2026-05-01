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01.05.2026 06:31:29
Viavi Solutions informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Viavi Solutions hat sich am 29.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,03 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,090 USD je Aktie in den Büchern standen.
Das vergangene Quartal hat Viavi Solutions mit einem Umsatz von insgesamt 406,8 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 284,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 42,84 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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