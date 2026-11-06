Viavi Solutions legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Viavi Solutions hat am 04.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS lag bei 0,29 USD. Im letzten Jahr hatte Viavi Solutions einen Gewinn von -0,100 USD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz lag bei 469,3 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 56,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 299,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at