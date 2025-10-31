Viavi Solutions öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Viavi Solutions lud am 29.10.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,10 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,010 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 25,57 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 299,1 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 238,2 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at