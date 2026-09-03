Vibe Growth: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Vibe Growth hat am 31.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS lag bei -1,27 CAD. Ein Jahr zuvor waren -0,280 CAD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,45 Prozent auf 6,8 Millionen CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,3 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at