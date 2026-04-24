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24.04.2026 06:31:29
Vibe Growth vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Vibe Growth hat am 22.04.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS lag bei -0,18 CAD. Ein Jahr zuvor waren -0,690 CAD je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6,6 Millionen CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 37,87 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Vibe Growth einen Umsatz von 4,8 Millionen CAD eingefahren.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0,310 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -0,840 CAD je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahr hat Vibe Growth in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 38,23 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 24,08 Millionen CAD im Vergleich zu 17,42 Millionen CAD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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