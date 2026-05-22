Vibhor Steel Tubes verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Vibhor Steel Tubes hat am 20.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Es stand ein EPS von 1,36 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Vibhor Steel Tubes noch ein Gewinn pro Aktie von 2,34 INR in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 3,35 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 16,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,88 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 4,64 INR beziffert. Im Jahr zuvor waren 6,21 INR je Aktie erzielt worden.

Vibhor Steel Tubes hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 11,49 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 15,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 9,96 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at