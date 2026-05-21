Vibrant Global Capital gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Vibrant Global Capital lud am 18.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,39 INR beziffert, während im Vorjahresquartal -3,430 INR je Aktie in den Büchern standen.

Im abgelaufenen Quartal hat Vibrant Global Capital 330,2 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 59,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 808,5 Millionen INR umgesetzt worden.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 7,73 INR, nach -0,160 INR im Vorjahresvergleich.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Vibrant Global Capital im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 37,13 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,77 Milliarden INR im Vergleich zu 2,82 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at