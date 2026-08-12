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12.08.2026 06:31:29
Vibrant Global Capital stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Vibrant Global Capital hat am 10.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Es stand ein EPS von 6,50 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Vibrant Global Capital noch ein Gewinn pro Aktie von 2,33 INR in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 93,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 795,2 Millionen INR umgesetzt, gegenüber 411,5 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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