VibroPower präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

VibroPower gab am 30.06.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Auf der Umsatzseite hat VibroPower im vergangenen Geschäftsjahr 11,29 Millionen SGD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 123,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte VibroPower 5,06 Millionen SGD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at