Vicarious Surgical A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Vicarious Surgical A stellte am 09.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 1,57 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Vicarious Surgical A -2,350 USD je Aktie generiert.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -8,190 USD. Im Vorjahr waren -10,740 USD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at