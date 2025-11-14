Vicarious Surgical A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Vicarious Surgical A hat am 12.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie wurde auf 1,86 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Vicarious Surgical A ein Ergebnis je Aktie von -2,900 USD vermeldet.

Redaktion finanzen.at