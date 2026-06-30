Alignment Healthcare Aktie
WKN DE: A2QSBM / ISIN: US01625V1044
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30.06.2026 22:21:48
Vice Chairman of Alignment Healthcare Sells 25,000 Shares. Does This Mean Sell ALHC?
The current vice chairman, and past chairman, of the board of technology-driven Medicare Advantage provider Alignment Healthcare (NASDAQ:ALHC) sold 25,000 shares on June 26, according to a SEC Form 4 filing.Joseph S. Konowiecki disclosed the sale of 25,000 shares of common stock in an open-market transaction that netted the executive $575,000.Transaction value based on SEC Form 4 reported price ($23.00); post-transaction value based on June 26, 2026 market close ($23.19).Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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