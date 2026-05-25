Viceroy Hotels legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Viceroy Hotels präsentierte in der am 22.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0,89 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,62 INR je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 36,89 Prozent auf 483,7 Millionen INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 353,3 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 2,91 INR gegenüber 12,21 INR im Vorjahr.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,30 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,43 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahr waren 1,37 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at