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03.08.2026 06:31:29
Viceroy Hotels legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Viceroy Hotels äußerte sich am 31.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Das EPS belief sich auf 0,21 INR gegenüber -0,040 INR je Aktie im Vorjahresquartal.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 449,0 Millionen INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 77,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Viceroy Hotels einen Umsatz von 253,7 Millionen INR eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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