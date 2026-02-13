Viceroy Hotels stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Viceroy Hotels hat am 11.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 1,63 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,15 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 386,6 Millionen INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 377,5 Millionen INR umgesetzt.

