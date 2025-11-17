|
17.11.2025 06:31:29
Viceroy Hotels stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Viceroy Hotels präsentierte am 14.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.
Das EPS wurde auf 0,65 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 8,64 INR je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 4,68 Prozent auf 308,0 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 323,1 Millionen INR gelegen.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX wenig verändert -- DAX freundlich -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Am heimischen Aktienmarkt kann man am Montag einen ruhigen Handel beobachten. Im deutschen Aktienmarkt geht es zum Wochenauftakt leicht aufwärts. An den Börsen in Asien ging es zum Wochenstart abwärts.