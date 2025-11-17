Viceroy Hotels stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Viceroy Hotels präsentierte am 14.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,65 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 8,64 INR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 4,68 Prozent auf 308,0 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 323,1 Millionen INR gelegen.

Redaktion finanzen.at