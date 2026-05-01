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01.05.2026 06:31:29
VICI Properties gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
VICI Properties stellte am 29.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,82 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte VICI Properties ein EPS von 0,510 USD je Aktie vermeldet.
Der Umsatz lag bei 1,02 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 3,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 984,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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