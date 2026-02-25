VICI Properties Aktie

VICI Properties

WKN DE: A2H5U8 / ISIN: US9256521090

25.02.2026 22:47:32

VICI PROPERTIES INC. Q4 Income Falls

(RTTNews) - VICI PROPERTIES INC. (VICI) released a profit for fourth quarter that Dropped, from last year

The company's earnings totaled $604.76 million, or $0.57 per share. This compares with $614.59 million, or $0.58 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 3.5% to $1.01 billion from $976.05 million last year.

VICI PROPERTIES INC. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $604.76 Mln. vs. $614.59 Mln. last year. -EPS: $0.57 vs. $0.58 last year. -Revenue: $1.01 Bln vs. $976.05 Mln last year.

