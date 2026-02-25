VICI Properties Aktie
VICI PROPERTIES INC. Q4 Income Falls
(RTTNews) - VICI PROPERTIES INC. (VICI) released a profit for fourth quarter that Dropped, from last year
The company's earnings totaled $604.76 million, or $0.57 per share. This compares with $614.59 million, or $0.58 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 3.5% to $1.01 billion from $976.05 million last year.
VICI PROPERTIES INC. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $604.76 Mln. vs. $614.59 Mln. last year. -EPS: $0.57 vs. $0.58 last year. -Revenue: $1.01 Bln vs. $976.05 Mln last year.
