27.02.2026 06:31:29
VICI Properties mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
VICI Properties präsentierte in der am 25.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,57 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,580 USD je Aktie generiert.
VICI Properties hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,01 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 976,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 2,61 USD gegenüber 2,56 USD im Vorjahr.
Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 4,01 Milliarden USD gegenüber 3,85 Milliarden USD im Vorjahr ausgewiesen.
