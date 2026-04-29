VICI Properties Aktie
WKN DE: A2H5U8 / ISIN: US9256521090
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30.04.2026 00:27:58
VICI Properties Q1 Profit Climbs On Higher Revenues
(RTTNews) - Real estate investment trust VICI Properties Inc. (VICI), on Wednesday, reported an increase in profit for the first quarter, as revenues rose.
Net income jumped to $872.4 million, up from $543.6 million in the first quarter of 2025. Earnings per share also climbed to $0.82 from $0.51 per share a year earlier.
Total revenues for the quarter reached $1.01 billion, up from $984.2 million a year ago, growth fueled by increased income from lease financing and sales-type leases.
VICI is currently trading at $28.61, up $0.01 or 0.04 percent on the New York Stock Exchange.
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