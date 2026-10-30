VICI Properties: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

VICI Properties hat am 28.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

VICI Properties hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,31 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,710 USD je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,07 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,76 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte VICI Properties einen Umsatz von 1,01 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at