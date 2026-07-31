VICI Properties: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

VICI Properties hat am 29.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,48 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,820 USD erwirtschaftet worden.

VICI Properties hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,06 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,00 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at