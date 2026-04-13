13.04.2026 06:31:29

Vickers Vantage: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Vickers Vantage lud am 10.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Vickers Vantage vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 4,71 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,230 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 67,85 Prozent zurück. Hier wurden 4,8 Millionen USD gegenüber 14,9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 36,480 USD beziffert. Im Vorjahr waren -19,430 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 30,25 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 46,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Vickers Vantage 56,59 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at

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