Vickers Vantage: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Vickers Vantage lud am 14.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Der Verlust je Aktie wurde auf 22,17 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Vickers Vantage ein Ergebnis je Aktie von -1,210 USD vermeldet.

Der Umsatz lag bei 10,6 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 26,87 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 14,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at