Vickers Vantage stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Vickers Vantage stellte am 20.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 6,28 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -2,250 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite standen 8,6 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,0 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at