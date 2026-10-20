Vicor: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors

On its third-quarter of 2026 earnings call, held on Oct. 20, 2026, Vicor (NASDAQ:VICR) announced product and royalty revenue of $197 million. The company is expanding manufacturing capacity to meet growing demand for artificial intelligence. Licensing income is establishing a stable foundation for long-term growth. Three things management said stand out.

Vicor's intellectual property, or patents covering proprietary power technology, generated $66.6 million in third-quarter royalty revenue. Management expects this revenue stream to stabilize as more customers sign agreements.

Vicor acquired two new sites for chip fab 2 and chip fab 3, its semiconductor fabrication facilities, to eliminate physical bottlenecks at its main plant. Initial equipment deployment will begin in the second quarter of 2027 to address specific production constraints.

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