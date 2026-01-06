Vicor Aktie

WKN: 881341 / ISIN: US9258151029

06.01.2026 19:59:17

Vicor Executive Cashes In Options for $499,000 as Modular Power Stock Crushes the Market

On Oct. 24, 2025, Claudio Tuozzolo, Corporate Vice President of Vicor (NASDAQ:VICR), exercised and immediately sold 5,508 shares of common stock for a transaction value of approximately $498,863, as disclosed in the SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($90.57); post-transaction value based on Oct. 24, 2025 market close ($90.44).Vicor is a specialized provider of modular power solutions, leveraging advanced technology to address demanding power conversion needs in mission-critical industries. The company’s scalable product portfolio and engineering capabilities support a diverse customer base requiring efficiency, reliability, and customization. With a global footprint and a focus on innovation, Vicor maintains a competitive edge in high-growth, high-value segments of the power electronics market.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
