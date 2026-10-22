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22.10.2026 06:31:29
Vicor hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Vicor hat am 20.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,33 USD, nach 0,630 USD im Vorjahresvergleich.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Vicor im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 78,51 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 197,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 110,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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