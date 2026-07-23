Vicor stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Vicor hat am 21.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 1,04 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,910 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Vicor in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 49,25 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 143,4 Millionen USD im Vergleich zu 96,1 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at