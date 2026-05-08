Vicore Pharma informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Vicore Pharma hat am 06.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,39 SEK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Vicore Pharma -0,480 SEK je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 32,58 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 0,6 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 0,9 Millionen SEK umgesetzt.

Redaktion finanzen.at