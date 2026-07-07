23andMe a Aktie
WKN DE: A3CSVR / ISIN: US90138Q1085
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08.07.2026 01:47:33
Victims of 23andMe data breach to get $47m payout, judge rules
23andMe compiles genetic profiles of people through DNA testing kits, but it was heavily criticised after a 2023 hack.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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