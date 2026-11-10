SUPPORT Aktie
WKN DE: A41AE3 / ISIN: JP3322820006
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10.11.2026 18:55:22
Victims of Nazi war in Poland call on Germany for support
More than 80 years after the end of World War II, Polish victims of the Nazi regime are still waiting for a "humanitarian gesture" from Germany. The 2027 draft budget hasn't left them much hope for possible reparations.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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