Victor Mining Industry Group: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Victor Mining Industry Group hat am 21.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 94,17 Prozent auf 0,1 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at