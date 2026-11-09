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09.11.2026 06:31:29
Victoria Mills hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Victoria Mills hat sich am 06.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.
Das EPS wurde auf 344,45 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 262,32 INR je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Quartal hat Victoria Mills mit einem Umsatz von insgesamt 195,0 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 175,0 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 11,43 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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