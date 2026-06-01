Victoria Mills: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Victoria Mills hat am 29.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS lag bei -33,78 INR. Ein Jahr zuvor waren -38,270 INR je Aktie erzielt worden.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 675,98 INR gegenüber 56,24 INR im Vorjahr.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 76,13 Prozent auf 527,50 Millionen INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 299,50 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at