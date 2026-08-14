Victoria Mills stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Victoria Mills ließ sich am 12.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Victoria Mills die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 293,67 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Victoria Mills 179,94 INR je Aktie verdient.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 20,0 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 195,0 Millionen INR umgesetzt, gegenüber 162,5 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at