Victorias Milling hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Victorias Milling stellte am 15.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 0,08 PHP beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,070 PHP je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 3,08 Milliarden PHP – das entspricht einem Abschlag von 26,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4,18 Milliarden PHP erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at