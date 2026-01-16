Victorias Milling präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Victorias Milling veröffentlichte am 15.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.11.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,03 PHP präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Victorias Milling ein EPS von 0,070 PHP je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 28,82 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3,24 Milliarden PHP ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,51 Milliarden PHP in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at